Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра 3 февраля и мокром снеге

В субботу днем, 3 февраля, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Также синоптики прогнозируют облачность, мокрый снег с переходом в дождь, ветер западный, температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.
Основные рекомендации, которые следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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