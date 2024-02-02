Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра 3 февраля и мокром снеге

Также синоптики прогнозируют облачность, мокрый снег с переходом в дождь.

Источник фото: Will Suddreth / Unsplash

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В субботу днем, 3 февраля, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Также синоптики прогнозируют облачность, мокрый снег с переходом в дождь, ветер западный, температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Основные рекомендации, которые следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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