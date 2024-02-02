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Новый отбор на должности судей первой инстанции может быть объявлен в конце 2024 года – ВККС

В ВККС хотят, чтобы в отборе приняли участие 5-6 тысяч кандидатов на должности судей местных судов, а сам отбор и конкурс будут продолжаться не менее 1,5-2 лет.

Регистрация авто за границей гражданами, которые временно выехали и собираются ввозить авто обратно в Украину, — разъяснение Государственной таможенной службы

В ответ на обращения граждан, в которых затрагиваются вопросы регистрации и перерегистрации транспортных средств за границей и последующего обратного их ввоза в Украину, Государственная таможенная служба Украины дала объяснение

Новые судьи в апелляционных судах появятся не раньше 2025 года – ВККС

В ВККС предупреждают, что конкурс в апелляционные суды будет длительным.

Очереди из желающих стать судьями судов первой инстанции фактически нет – ВККС

С конкурсом в апелляционные суды также есть проблема.

Галина Третьякова взыскала с Верховной Рады 33,3 тыс. грн расходов на адвоката, — БП ВС удовлетворила заявление

Кроме того, что Галина Третьякова выиграла спор с Верховной Радой о лишении ее права участвовать в пяти пленарных заседаниях, она также взыскала с парламента расходы на правовую помощь.

  1. В Украине

Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра 3 февраля и мокром снеге

19:55, 2 февраля 2024
Также синоптики прогнозируют облачность, мокрый снег с переходом в дождь.
Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра 3 февраля и мокром снеге
Источник фото: Will Suddreth / Unsplash
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В субботу днем, 3 февраля, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Также синоптики прогнозируют облачность, мокрый снег с переходом в дождь, ветер западный, температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Основные рекомендации, которые следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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