Очереди из желающих стать судьями судов первой инстанции фактически нет – ВККС

С конкурсом в апелляционные суды также есть проблема.

В Высшей квалификационной комиссии судей 2 февраля сообщили об определенных проблемах, возникших с конкурсами на должности судей первой и апелляционной инстанций.

Как сообщил заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович, неприятным сюрпризом для Комиссии оказалось то, что далеко не все участники отбора на должности судей 2017 года решили принять участие в конкурсе на вакантные должности судей местных судов, который состоялся в декабре 2023 года.

«Желающих стать судьями первой инстанции оказалось немного. В резерве на должности судей находились около 600 человек, но выбрали суды во время соответствующего конкурса только 434 кандидата. Таким образом, не все стремятся стать судьями. Сейчас нет очереди на судейские должности в судах первой инстанции. Особенно проблемными для заполнения вакансий являются суды, расположенные на прифронтовых территориях, а также в отдаленной местности», - рассказал Руслан Сидорович во время работы круглого стола «Правосудие будущего: судебная сеть и доступ к правосудию».

Определенные проблемы есть также и с объявленным 14 сентября 2023 года конкурсом на должности судей апелляционных судов.

«На 550 объявленных вакансий в апелляционные суды предварительно есть только 2074 кандидата, но нам хотелось бы большего количества участников конкурса», – отметил Руслан Сидорович.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже подробно сообщала о проблемах конкурсов на должности местных и апелляционных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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