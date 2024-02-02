Денис Шмигаль відповів, коли костел Святого Миколая передадуть релігійній організації

МКІП зобов’язується передати пам’ятку у постійне користування релігійній організації до 1 травня 2024 року.

Джерело фото: flickr.com

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Костел Святого Миколая у Києві передадуть релігійній громаді Римсько-Католицької церкви до 1 травня 2024 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповіді на петицію.

За йоло словами, будівля внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як об’єкт національного значення з найменуванням «Миколаївський костьол».

Між МКІП та релігійною організацією підписано меморандум про співпрацю, метою якого, зокрема, є вирішення в установленому законодавством порядку питання передачі пам’ятки у постійне користування релігійній організації.

«Згідно з додатком до зазначеного меморандуму від 4 грудня 2023 р. МКІП та релігійна організація домовилися, що МКІП зобов’язується передати пам’ятку у постійне користування релігійній організації до 1 травня 2024 року», - відповів Шмигаль.

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