У Києві під колесами автомобіля загинула 15-річна дівчина

Поліція розпочала розслідування обставин ДТП в Голосіївському районі, при яких загинула неповнолітня.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

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Увечері 1 лютого 2024 року на проспекті Академіка Глушкова в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода в результаті якої загинула 15-річна дівчина. Слідчі Національної поліції розслідують обставини події. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними відеофіксації, потерпіла намагалася перейти дорогу в зоні активного автомобільного руху та потрапила під колеса автомобіля «Nissan Qashquai».

Водій, за результатами тестування алкометром «Драгер» на місці пригоди, у водія не було виявлено ознак сп'яніння. Звідки іде підозра про можливе недотримання дівчиною правил дорожнього руху.

До досудового розслідування причетності до порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст. 286 ККУ) включено проведення необхідних експертиз для визначення обставин події.

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