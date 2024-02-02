Новые судьи в апелляционных судах появятся не раньше 2025 года – ВККС

В ВККС предупреждают, что конкурс в апелляционные суды будет длительным.

Новые судьи в апелляционных судах Украины появятся не раньше второго квартала 2025 года.

Об этом 2 февраля во время работы круглого стола "Правосудие будущего: судебная сеть и доступ к правосудию" сообщил заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович.

"Это оптимистический прогноз", - отметил заместитель председателя ВККС.

Как сообщил Руслан Сидорович, до конца февраля ожидается обновление базы тестов для проведения соответствующего тестирования кандидатов на должности судей на знание норм права.

Затем кандидатов ждут тестирование на знание норм права и практические задания, тестирование на когнитивные способности, специальная проверка, собеседования с членами ВККС. В дальнейшем рекомендации ВККС еще предстоит рассмотреть Высшему совету правосудия, а соответствующие указы о назначении должен подписать Президент.

При этом, как подчеркнул Руслан Сидорович, ВККС должна выполнять и ряд других задач – перевод и командирование действующих судей, провести конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС, завершить квалификационное оценивание судей и т. д.

Напомним, что конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов разной специализации ВККС объявила 14 сентября 2023 года. Документы для участия в конкурсе подали 2074 кандидата.

Автор: Вячеслав Хрипун

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