У Києві відкрили перший центр терапії за участі собак

Каністерапія — це терапія за допомогою собак, яка є дієвим та потужним методом позитивного впливу на психоемоційний стан людини.

Джерело фото: canistertherapy.com.ua

У Києві запрацював перший Центр каністерапії. Протягом наступних двох років планується відкриття ще чотирьох Центрів у різних регіонах країни. Спеціалісти київського осередку мають більш як п’ятирічний досвід роботи, володіють усіма необхідними навичками та знаннями у цій сфері.

Проєкт зі створення Центрів каністерапії в Україні стартував у 2023 році. Він об’єднав досвідчених спеціалістів у цій галузі: кінологів, психологів, навчених собак та небайдужих українців, які прагнуть допомогти тим, хто зіткнувся з тяжкими наслідками війни.

Найголовніша робота з пережитим травматичним досвідом та проблемами із психоемоційним станом клієнта відбувається завдяки комунікації з психологом. Собака при цьому допомагає створити атмосферу безпеки та відкритості на сеансах.

У Центрі каністерапії доступні два формати занять: групові та індивідуальні сеанси. Принцип роботи у кожного з цих форматів різний.

Усі сеанси безкоштовні для відвідувачів, записатися можна за посиланням.

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