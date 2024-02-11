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Укрзализныця запустила канал с пейзажами из окна скоростного поезда

07:00, 11 февраля 2024
Укрзализныця запустила канал, который поможет украинцам «погрузиться в железнодорожный вайб».
Укрзализныця запустила канал с пейзажами из окна скоростного поезда
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Укрзализныця запустили канал УзТБ, который может погрузить «в железнодорожный вайб», даже если вы не в купе поезда.

Как рассказали в УЗ, на компьютере, телефоне, планшете или телевизоре зрители могут следить за пейзажами из окна скоростного поезда и наслаждаться железнодорожными звуками в видео «Поезд домой».

В УЗ говорят, что неоднократно наблюдали, как пассажиры усаживаются у окон, чтобы наблюдать за пейзажами. Многим смена пейзажей и успокаивающий стук колес помогают расслабиться, перегрузиться или подумать. Именно это вдохновило запустить проект, который позволит ощутить атмосферу путешествия поездом где-угодно.

«Даже, находясь за тысячи километров от Украины, вы сможете проехать по любимой железной дороге и вспомнить Родину», — говорит директор по информационной политике и стратегическим коммуникациям АО «Укрзализныця» Сабина Абляева.

Также мы сообщали, что Укрзализныця запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов: что это такое.

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