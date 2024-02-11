Укрзалізниця запустила канал з пейзажами з вікна швидкісного поїзда

Укрзалізниця запустила канал, який допоможе українцям «зануритися в залізничний вайб».

Укрзалізниця запустили канал УзТБ, який може занурити «в залізничний вайб», навіть якщо ви не в купе поїзда.

Як розповіли в УЗ, на комп'ютері, телефоні, планшеті або телевізорі глядачі можуть стежити за пейзажами з вікна швидкісного поїзда та насолоджуватися залізничними звуками у відео «Потяг додому».

В УЗ кажуть, що неодноразово спостерігали, як пасажири вмощуються біля вікон, щоб спостерігати за пейзажами. Багатьом зміна краєвидів та заспокійливий стукіт коліс допомагають розслабитися, перевантажитись або подумати. Саме це надихнуло запустити проєкт, який дозволить відчути атмосферу подорожі потягом будь-де.

«Навіть перебуваючи за тисячі кілометрів від України, ви зможете проїхати улюбленою залізницею та згадати Батьківщину», — каже директорка з інформаційної політики та стратегічних комунікацій АТ «Укрзалізниця» Сабіна Абляєва.

Також ми повідомляли, що Укрзалізниця запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків: що це таке.

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