Лікування в стаціонарі – безоплатне: Радуцький відреагував на скарги родичів військових

Михайло Радуцький наголосив, що реабілітацію ветеран може проходити безоплатно в понад 400 медзакладах, в тому числі у приватних.

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Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький наголосив, що лікування військових в стаціонарі та забезпечення ліками – безоплатне.

«За останній час до мене як до голови Комітету з питань здоров’я нації звернулися декілька родичів ветеранів зі скаргами на те, що медики вимагають гроші. По кожному такому випадку вимагаю від керівників лікарень пояснень і жорсткої реакції», - повідомив Радуцький.

При цьому він наголосив, що держава забезпечує військових безоплатними послугами. За його словами, поранені захисники можуть лікуватися не лише у військових шпиталях, а й у цивільних медичних закладах, що мають договір із НСЗУ.

«Наприклад, реабілітацію ветеран може проходити безоплатно в понад 400 медичних закладах, в тому числі у приватних», - зазначив голова Комітету.

Як пояснив Радуцький, лікування у стаціонарі проходить за пакетом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій». Для безоплатного лікування у стаціонарі необхідно направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Також меддопомога буде безоплатною, коли ветерана доставила до лікарні «швидка», або якщо він сам звернувся по допомогу у невідкладному стані.

Лікування за стаціонарним пакетом передбачає такі напрямки: кардіологія, неврологія, інфекційні хвороби, пульмонологія, гастроентерологія, педіатрія.

Ветеран має право на такі безоплатні послуги:

аналізи (крові, сечі, тестування на гепатити, глюкоза в крові, холестерин тощо);

обстеження (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та ін);

знеболення;

забезпечення ліками з Нацпереліку основних лікарських засобів, а також ліками, закупленими МОЗ (Інформацію щодо наявності препаратів у лікарні можна дізнатися на сайті медзакладу, інформаційному стенді, у головного лікаря чи на сайті eliky.in.ua);

інтенсивна терапія;

харчування.

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