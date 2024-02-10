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  1. В Україні

Українцям можуть дозволити не сплачувати збір до ПФУ при покупці житла: Олена Шуляк розповіла деталі

15:48, 10 лютого 2024
За словами депутатки, в близьких планах — ініціювати відповідні зміни до законодавства щодо скасування цього збору.
Українцям можуть дозволити не сплачувати збір до ПФУ при покупці житла: Олена Шуляк розповіла деталі
Джерело фото: sluga-narodu.com
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Українців, які отримують державні компенсації в рамках програми єВідновлення, можуть звільнити від необхідності сплачувати збір до Пенсійного фонду України. Як розповіла голова партії «Слуга Народу» і голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, на сьогодні компенсації через єВідновлення звільнені від оподаткування в рамках податку на доходи фізичних осіб, але, за словами народної депутатки, існують певні нарікання під час оформлення нерухомості за угодою купівлі-продажу, а саме через сплату збору 1% до Пенсійного фонду.

«Цей збір по суті, не критичний для наповнення ПФ, але все ж негативно сприймається громадянами, які часто просто не мають грошей і не розуміють, чому, якщо їхнє житло руйнує агресор, а держава вимагає збір», - пояснила Шуляк.

Тому, пояснила народна депутатка, в близьких планах — ініціювати відповідні зміни до законодавства щодо скасування цього збору.

«Важливо, щоб люди, які здійснюють операції, що стосуються саме житлових сертифікатів, не сплачували цей 1% до Пенсійного фонду», - зазначила вона.

Водночас Шуляк пояснила, що йдеться не про продавця, який продає нерухомість в обмін на житловий сертифікат.

«Він обов'язково повинен сплатити і податки, і військовий збір і тд. Втім, людей, які зараз залишилися без нічого, варто позбавити додаткових фінансових обтяжень. Так буде чесно», - написала депутатка.

Також ми писали, що окремим містам та населеним пунктам можуть надати статусу «вщент зруйнованих і непридатних до життя».

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