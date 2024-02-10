Найбільша авіакомпанія Швейцарії Swiss дозволить бортпровідникам пірсинг і тату

Авіакомпанія змінила вимоги до зовнішнього вигляду бортпровідників і пілотів, тепер татуювання перестали бути табу.

Джерело фото: swiss.com

Найбільша авіакомпанія Швейцарії Swiss спрощує вимоги до зовнішнього вигляду для бортпровідників на робочому місці. Як пише «Бабель», про це повідомила швейцарська газета «Luzerner Zeitung».

Персоналу дозволять пірсинг на обличчі й видимі тату, макіяж для персоналу обох статей, відсутність помади для стюардес, макіяж і лак для нігтів у чоловіків, а також взуття на шнурівці зі спідницею.

Перевізник вирішив оновити застарілі правила.

Газета пише, що на рішення авіакомпанії вплинула стаття місцевого журналу під назвою «Гейша небес — уніформа і сексизм», яка поставила під сумнів вимоги і правила для персоналу пасажирських літаків. Компанія погодилася з тим, що деякі норми застарілі.

Подібні зміни правил запроваджували й інші авіакомпанії — airBaltic і Lufthansa дозволили татуювання, британська Virgin Atlantic прибрала уніформу для бортпровідників за статтю, а Qantas і British Airways дозволили чоловікам макіяж. В Україні стиль бортпровідників SkyUp у 2021 році також оновлювала.

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