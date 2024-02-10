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  1. В Україні

На Київщині сталася пожежа у приватному дитячому садочку

16:29, 10 лютого 2024
Вихователі садочку евакуювали 21 дитину.
На Київщині сталася пожежа у приватному дитячому садочку
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На Київщині рятувальники ліквідували загорання в дитячому садочку. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Київській області, інформація про загоряння в приміщенні закладу дошкільної освіти в селі Софіївська Боргащівка надійшла 9 лютого.

По прибуттю рятувальники встановили, що загорання виникло в приміщенні приватного дитячого  садочку, якій розміщений у підвальному приміщенні житлового будинку.

Вихователі садочку евакуювали 21 дитину.

Причина пожежі встановлюється.

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