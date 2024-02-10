На Киевщине произошел пожар в частном детском саду

Воспитатели садика эвакуировали 21 ребенка.

На Киевщине спасатели ликвидировали возгорание в детском садике. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области, информация о возгорании в помещении заведения дошкольного образования в селе Софиевская Боргащевка поступила 9 февраля.

По прибытию спасатели установили, что возгорание возникло в помещении частного детского сада, расположенного в подвальном помещении жилого дома.

Воспитатели садика эвакуировали 21 ребенка.

Причина пожара устанавливается.

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