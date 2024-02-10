На пункте пропуска «Шегини—Медика» возобновлено движение грузовиков, — ГПСУ

Акция протеста перед пунктом пропуска завершилась.

Фото: ГПСУ

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Государственная пограничная служба Украины сообщает, что движение грузовых транспортных средств в пункте пропуска "Шегини-Медика" на границе с Польшей возобновлено.

"По полученной от Пограничной стражи Республики Польша информации, сегодня в 11.30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Шегини-Медика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что въезда в Украину ожидают 220 грузовиков.

Оформление и пропуск транспортных средств в обоих направлениях производится в обычном режиме.

Напомним, что 9 февраля из-за протестов польских фермеров было затруднено движение через пункты пропуска "Медика-Шегины", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин".

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