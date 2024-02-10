Из-за сильных осадков на Закарпатье есть подтопление полей и дорог, перебои в газоснабжении, фото

На территории некоторых районов продолжается поднятие уровня воды в реках, вызванное длительными осадками.

Источник фото: mukachevo.net

В Закарпатской области из-за продолжительных осадков поднялся уровень воды в реках. По состоянию на утро 10 февраля произошло подтопление территории в разных частях региона. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

По словам главы ОВА, на местах переливов и подтоплений работают специалисты ГСЧС, полиции и представители общин. Также действуют "Пункты несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефоны и подключиться к интернету.

Где произошло подтопление:

- Береговский район: автодорога местного значения между селами Большие Комяты и Шаланки (слой воды – 30-40 см, протяженность 100 м), движение перекрыто, объезд осуществляется через Вилок; сельскохозяйственные угодья с. Каменское (30 га);

- Хустский район: сельскохозяйственные угодья между селами Стеблевка и Сокирница (120 га); сельскохозяйственные угодья с. Ольховка (20 га).

Кроме того, в результате падения дерева на газовую трубу высокого от газоснабжения полностью отключены села Вышоватый, Добрянское, Ольховцы и частично Нересница. В общей сложности без газа осталось 1058 домохозяйств, вред, детсад и две пекарни.

Восстановление газоснабжения прогнозируется в ближайшие сутки.

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