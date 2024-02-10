Через сильні опади на Закарпатті є підтоплення полів і доріг, перебої в газопостачанні, фото

На території деяких районів триває підняття рівня води в річках, яке спричинене тривалими опадами.

Джерело фото: mukachevo.net

У Закарпатській області через тривалі опади піднявся рівень води в річках. Станом на ранок 10 лютого відбулося підтоплення території в різних частинах регіону. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За словами голови ОВА, на місцях переливів і підтоплень працюють фахівці ДСНС, поліції та представники громад. Також діють "Пункти незламності", де можна зігрітися, підзарядити телефони й під'єднатися до інтернету.

Де сталися підтоплення:

Берегівський район: автодорога місцевого значення між селами Великі Комяти та Шаланки (шар води – 30-40 см, протяжність 100 м), рух перекрито, об'їзд здійснюється через Вилок; сільськогосподарські угіддя с. Кам'янське (30 га);

Хустський район: сільськогосподарські угіддя між селами Стеблівка та Сокирниця (120 га); сільськогосподарські угіддя с. Вільхівка (20 га).

Крім того, внаслідок падіння дерева на газову трубу високого від газопостачання повністю відключено села Вишоватий, Добрянське, Вільхівці та частково Нересниця. Загалом без газу залишилося 1058 домогосподарствах, шкода, дитсадок і двох пекарнях.

Відновлення газопостачання прогнозується протягом найближчої доби.

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