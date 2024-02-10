У Харкові під удар потрапила нафтобаза, а не АЗС: в ОВА уточнили деталі обстрілу

Загинули семеро осіб, серед них - троє дітей, тіло немовляти досі шукають.

Фото: Олег Синєгубов

Окупанти вночі атакували Харків "шахедами". Під ударом опинилася нафтобаза, а не АЗС, як повідомлялося спочатку. Масштабну пожежу вдалося локалізувати, але загроза ще залишається. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що ворожі дрони вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів. Всього було запущено щонайменше 10 дронів з ворожої території, збили вісім, два "прилетіли".

"Під час влучання стався витік палива. Воно спалахнуло, ця вогняна суміш охопила чотири вулиці, у людей фактично не було шансу і часу вийти фізично навіть з будинків", - сказав голова ОВА.

Синєгубов додав, що через масштабну пожежу було евакуйовано 50 людей, чотирьох врятували фактично з вогню, зокрема, дитину.

Пожежа знищила 15 будинків, загинули семеро осіб, серед них троє дітей. Тіло немовляти ще шукають. В одному з будинків загинула сім'я з п'яти осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.