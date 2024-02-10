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В Харькове под удар попала нефтебаза, а не АЗС: в ОВА уточнили детали обстрела

13:04, 10 февраля 2024
Погибли семь человек, среди них – трое детей, тело младенца до сих пор ищут.
В Харькове под удар попала нефтебаза, а не АЗС: в ОВА уточнили детали обстрела
Фото: Олег Синегубов
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Оккупанты ночью атаковали Харьков "шахедами". Под ударом оказалась нефтебаза, а не АЗС, как сообщалось сначала. Масштабный пожар удалось локализовать, но угроза еще остается. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что вражеские дроны ударили по составу горюче-смазочных материалов. Всего было запущено по меньшей мере 10 дронов с вражеской территории, сбили восемь, два "прилетели".
"Во время попадания произошла утечка топлива. Оно вспыхнуло, эта огненная смесь охватила четыре улицы, у людей фактически не было шанса и времени выйти физически даже из домов", - сказал глава ОВА.

Синегубов добавил, что из-за масштабного пожара были эвакуированы 50 человек, четыре спасли фактически из огня, в частности, ребенка.

Пожар уничтожил 15 домов, погибли семь человек, среди них трое детей. Тело младенца еще ищут. В одном из домов погибла семья из пяти человек.

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