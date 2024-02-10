Продолжительность отпусков увеличится, а трудовая книжка станет необязательной: какие изменения предлагают ввести

Кабинет Министров работает над изменениями в Кодекс законов о труде. Ожидаются изменения в продолжительности отпусков, а также появление домашней работы, ее продолжительности и гарантии. Об этом сообщает OBOZ.UA.
Документ предлагает увеличить продолжительность ежегодного отпуска с 24 до 28 дней.
Кроме того, необязательной станет трудовая книжка, а работодателя освободят от необходимости ее хранить и заполнять.
Новый законопроект устанавливает также признаки трудовых отношений. Если в отношениях между работодателем и сотрудником есть хотя бы три из этих признаков, то считается, что между ними есть трудовые отношения.
Речь идет о следующих признаках:
• человек лично выполняет работу;
• работа выполняется под контролем работодателя;
• не установлен конкретный объем работ, а работа постоянная;
• человек соблюдает правила внутреннего трудового порядка;
• рабочему предоставляют средства производства (оборудование, инструменты и т.п.);
• систематическая выплата заработной платы;
• установлен рабочий график;
• возмещение расходов, связанных с выполнением работы.
Этот проект нового кодекса не поддержала Федерация профсоюзов Украины. Там призывают власти вместе доработать документ.
"Происходит сокращение уровня гарантий прав работников, что не может быть поддержано, а также необоснованно упраздняется государственное правовое регулирование целых блоков правоотношений между работодателями и работниками", - отметил заместитель председателя ФПУ Александр Шубин.
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