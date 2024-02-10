Продолжительность отпусков увеличится, а трудовая книжка станет необязательной: какие изменения предлагают ввести

В Кодексе законов о труде может появиться понятие домашней работы, ее продолжительность и гарантия.

Кабинет Министров работает над изменениями в Кодекс законов о труде. Ожидаются изменения в продолжительности отпусков, а также появление домашней работы, ее продолжительности и гарантии. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Документ предлагает увеличить продолжительность ежегодного отпуска с 24 до 28 дней.

Кроме того, необязательной станет трудовая книжка, а работодателя освободят от необходимости ее хранить и заполнять.

Новый законопроект устанавливает также признаки трудовых отношений. Если в отношениях между работодателем и сотрудником есть хотя бы три из этих признаков, то считается, что между ними есть трудовые отношения.

Речь идет о следующих признаках:

• человек лично выполняет работу;

• работа выполняется под контролем работодателя;

• не установлен конкретный объем работ, а работа постоянная;

• человек соблюдает правила внутреннего трудового порядка;

• рабочему предоставляют средства производства (оборудование, инструменты и т.п.);

• систематическая выплата заработной платы;

• установлен рабочий график;

• возмещение расходов, связанных с выполнением работы.

Этот проект нового кодекса не поддержала Федерация профсоюзов Украины. Там призывают власти вместе доработать документ.

"Происходит сокращение уровня гарантий прав работников, что не может быть поддержано, а также необоснованно упраздняется государственное правовое регулирование целых блоков правоотношений между работодателями и работниками", - отметил заместитель председателя ФПУ Александр Шубин.

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