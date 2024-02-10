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  1. В Україні

Тривалість відпусток збільшиться, а трудова книжка стане необов'язковою: які зміни пропонують запровадити

12:41, 10 лютого 2024
У Кодексі законів про працю може з’явитися поняття домашньої роботи, її тривалість та гарантії.
Тривалість відпусток збільшиться, а трудова книжка стане необов'язковою: які зміни пропонують запровадити
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Кабінет Міністрів працює над змінами до  Кодексу законів про працю. Очікуються зміни у тривалості відпусток, а також поява понятті домашньої роботи, її тривалість та гарантії. Про це повідомляє OBOZ.UA.

Документом пропонується збільшити тривалість щорічної відпустки з 24 до 28 днів. 

Окрім того, необов'язковою стане трудова книжка, а роботодавця звільнять від необхідності її зберігати та заповнювати.

Новий законопроєкт встановлює також ознаки трудових відносин. Якщо у відносинах між роботодавцем та співробітником є хоча б три із цих ознак, вважається, що між ними є трудові відносини.

Йдеться про такі ознаки:

• людина особисто виконує роботу;

• робота виконується під контролем роботодавця;

• не встановлено конкретного обсягу робіт, а робота постійна;

• людина дотримується правил внутрішнього трудового порядку;

• робітнику надають засоби виробництва (обладнання, інструменти тощо);

• систематична виплата заробітної плати;

• встановлений робочий графік;

• відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням роботи.

За даними видання, проєкт нового кодексу не підтримала Федерація профспілок України. Там закликають владу разом доопрацювати документ.

"Відбувається скорочення рівня гарантій прав працівників, що не може бути підтриманим, а також необґрунтовано скасовується державне правове регулювання цілих блоків правовідносин між роботодавцями та працівниками", - зазначив заступник голови ФПУ Олександр Шубін.

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