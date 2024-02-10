Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о мобилизации позволяет Кабмину решать вопрос предоставления отсрочки работникам НАБУ, а это коррупциогенный фактор – заключение Антикоркомитета Верховной Рады

Комитет указал, что нормы законопроекта о бронировании детективов НАБУ для получения ими отсрочки от призыва предоставляют Кабинету Министров возможность вмешательства в деятельность НАБУ.

На председателя НАПК претендует прокурор Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Олег Корниенко

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко проходит службу в органах Военной службы правопорядка ВСУ, где, в частности, проверял соблюдение военнослужащими требований антикоррупционного законодательства.

Член ВККС во время собеседования на председателя НАПК Виталий Гацелюк: ВККС совершила квантовый скачок, а если кто-то из членов ВККС будет в НАПК – это будет космический уровень

Собеседование с членом новой ВККС Виталием Гацелюком проводил бывший член ВККС Андрей Козлов, который решил выяснить, хватало ли родителям новой жены Виталия Гацелюка средств на покупку недвижимости и авто.

Как прошел первый в 2024 году Пленум Верховного Суда: известны решения

Верховный Суд подвел итоги 2023 года и сообщил, какие проблемы будет решать в 2024 году.

Кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, как деятельность Александра Новикова по внесению определенных компаний в список спонсоров войны привела к международному конфликту

Кроме международного скандала из-за деятельности экс-главы НАПК Александра Новикова, кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, были ли у него конфликты с экс-министром юстиции Павлом Петренко, и как систему БПД хотели использовать в качестве админресурса на выборах.

  1. В Украине

В Харькове вражеские «шахеды» попали в АЗС: 7 человек погибли, трое из которых — дети, фото и видео

08:44, 10 февраля 2024
После попадания вспыхнул мощный пожар, десятки частных домов сгорели.
В Харькове вражеские «шахеды» попали в АЗС: 7 человек погибли, трое из которых — дети, фото и видео
Фото: Олег Синегубов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ночью страна-агрессор рф снова атаковала Украину "шахедами". Основной удар был направлен на Харьковщину и Одесчину. 

В Харькове "прилет" в АЗС, после разлива горючего пожар охватил десятки частных домов. В результате атаки погибли семь человек, среди них трое детей: один младенец, ребенок 4-х и 7-ми лет. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Также есть пострадавшие, количество которых растет.

"Имеем информацию о трех раненых. 15 частных домов сгорели полностью. В общей сложности выгорела почти половина улицы", - сказал Терехов.

На месте удара работают все соответствующие коммунальные службы – разбирают завалы.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов показал фото и видео последствий атаки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

 

 

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кравчук
    Володимир Кравчук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Юрій Войтко
    Юрій Войтко
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Володимир Завальнюк
    Володимир Завальнюк
    проректор Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Марина Назарова
    Марина Назарова
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Марат Коваль
    Марат Коваль
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду