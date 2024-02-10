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На пункті пропуску «Шегині—Медика» відновлено рух вантажівок, — ДПСУ

13:25, 10 лютого 2024
Акція протесту польских фермерів перед пунктом пропуску завершилася.
На пункті пропуску «Шегині—Медика» відновлено рух вантажівок, — ДПСУ
Фото: ДПСУ
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Державна прикордонна служба України повідомляє, що рух вантажних транспортних засобів у пункті пропуску "Шегині-Медика" на кордоні з Польщею відновлено.

"За отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща інформацією, сьогодні об 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Шегині-Медика", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок.

Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Нагадаємо, що 9 лютого через протести польских фермерів було ускладнено рух через пункти пропуску "Медика-Шегині", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин".

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