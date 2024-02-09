Поляки заблокировали уже три пункта пропуска на границе

Речь идет о пунктах пропуска «Медика – Шегини», «Гребенное – Рава-Русская» и «Дорогуск – Ягодин».

Фермеры в Польше устроили акции протеста, в ходе которых ограничили возможность движения по дорогам, ведущим через польско-украинскую границу.

Поэтому затруднено движение через пункты пропуска "Медика-Шегини", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин". Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

После 10:00 (по киевскому времени) начались акции протеста перед пунктом пропуска "Медика".

Движение блокируют около 100 человек и около 50 транспортных средств. Протестующие настроены пропускать по 1 грузовому автомобилю, 1 автобусу и 1 легковому автомобилю в час.

При этом, позволяют водителям автобусов и легковушек, по собственному усмотрению и риску, обойти место протеста по объездной дороге. Пограничники предлагают путешественникам по возможности спланировать маршрут через другие пункты пропуска, отметил Демченко.

После 11:00 около 200 человек и 35 единиц сельхозтехники заблокировали движение возле пункта пропуска "Гребенное".

Здесь протестующие планируют пропускать по 2 грузовых автомобиля в час в оба направления. Движение легкового транспорта и автобусов не будет ограничено.

После 11:30 также началась акция протеста возле пункта пропуска "Дорогуск". Протестующие заявили о намерении пропускать каждый час по 1 грузовику в обе стороны. Движение автобусов, по предварительным данным, будет происходить без изменений.

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