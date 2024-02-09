«США – важнейший союзник Украины»: в Бундестаге возмущены слухами о прекращении помощи

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага выразил опасения, если помощь Украине от США прекратится.

Источник фото: censor.net

Председатель комитета по иностранным делам в Бундестаге Михаэль Рот выразил возмущение относительно возможного прекращения помощи Украине со стороны США. Об этом сообщает ZDF.

"Если США откажутся от помощи, это будет очень сложно. США, безусловно, важнейший союзник Украины", - подчеркнул он.

Рот отметил, что президент США Джо Байден активно работает над тем, чтобы обеспечить продолжение финансовой поддержки в течение нескольких месяцев.

Однако дискуссии приобрели настолько идеологизированный характер, что вопросы безопасности США потеряли свою важность. Рот считает, что дело лишь в том, чтобы нанести вред и углубить раскол между Соединенными Штатами и Европой.

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