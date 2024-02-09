Голова комітету у закордонних справах Бундестагу висловив побоювання, якщо допомога Україні від США припиниться.

Джерело фото: censor.net

Голова комітету у справах закордонних у Бундестазі Міхаель Рот висловив обурення щодо можливого припинення допомоги Україні з боку США. Про це повідомляє ZDF.

«Якщо США відмовляться від допомоги, це буде дуже складно. США, безумовно, найважливіший союзник України», - наголосив він.

Рот зауважив, що президент США Джо Байден активно працює над тим, щоб забезпечити продовження фінансової підтримки протягом кількох місяців.

Однак дискусії набули настільки ідеологізованого характеру, що питання безпеки США втратили свою важливість. Рот вважає, що справа лише у тому, щоб завдати шкоди та поглибити розкол між Сполученими Штатами та Європою.

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