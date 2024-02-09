У Жовтоводському міськсуді Дніпропетровської області обрали голову

Також збори обрали слідчих суддів і суддю, уповноваженого здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

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У Жовтоводському міському суді Дніпропетровської області відбулися збори суддів на порядок денний яких, зокрема, було винесено питання щодо обрання голови суду.

Так, у пресслужбі установи повідомили, що за результатами зборів суддів головою Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області було обрано Павловську Інну Андріївну.

Крім того, зборами також обрали слідчих суддів і суддю, уповноваженого здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

Раніше ми писали, що обрано голову Тячівського райсуду Закарпатської області.

Також обрали голову Городоцького райсуду Хмельницької області.

А ще обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

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