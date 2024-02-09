Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 9 лютого

Урядовці внесли зміни до Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів 9 лютого провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Внесено зміну до постанови КМУ від 23.11.2016 N 841 «Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва». Доповнено перелік премій у сфері культури і мистецтва позицією «премія імені Миколи Анацького - у сфері фотомистецтва». Імʼя, яким найменовано премію, присвоєно на честь фотографа та комунікаційника Міністерства внутрішніх справ України, який загинув внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах, Миколи Анацького.

- Внесено зміни до Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на виконання положень ЗУ від 08.12.2023 N 3509-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Передбачено доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно членам Конкурсної комісії, утвореної відповідно до статті 29-1 ЗУ «Про прокуратуру», якою визначено порядок добору кандидатів та їх призначення на посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», Положення про моніторинг риболовних суден та Порядок функціонування системи дистанційного контролю риболовних суден. Зазначені акти дозволять спростити процедуру забезпечення підключення до системи дистанційного контролю риболовних суден, подальше ведення моніторингу риболовних суден та забезпечать дотримання вимог міжнародних договорів у галузі рибного господарства, раціонального використання водних біоресурсів, посилити рівень їх охорони та запобігання незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибальству.

- Внесено зміни у додаток 2 «Перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану» до постанови КМУ від 18.03.2022 N 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану». Передбачено, що військові частини (військові заклади, установи), військовослужбовці яких здійснюють бойові (спеціальні) завдання, беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, перебуваючи на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, матимуть право на провадження господарської діяльності з медичної практики на підставі безоплатного подання до органу ліцензування декларації про провадження господарської діяльності, без отримання ними ліцензії на провадження зазначеної господарської діяльності.

- Здійснено вихід України з Угоди про профілактику йод-дефіцитних станів серед населення держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, вчиненої 31.05.2001 у Мінську.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 05.06.2013 N 397 «Про затвердження переліку субʼєктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона» і від 09.01.2014 N 5 «Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону» в частині передбачення можливості створення відомчої пожежної охорони у таборах для тримання військовополонених.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 27.09.2022 N 1092 «Деякі питання реалізації положень Митного кодексу України щодо надання авторизацій» з метою забезпечення практичного застосування положень ЗУ від 13.07.2023 N 3229-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо використання митних декларацій та електронної транзитної системи, передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту, для здійснення транзиту на умовах цього Кодексу». Затверджено форми авторизацій на застосування транзитних спрощень: «статус авторизованого вантажовідправника МДП» та «статус авторизованого вантажоодержувача МДП». Внесено зміни до форми заяви про надання авторизації на застосування транзитного спрощення; форми анкети самооцінки підприємства та до Порядку проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям та/або умовам надання авторизації.

- Внесено зміни до Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Включено Бюро економічної безпеки України до переліку субʼєктів національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства з метою надання доступу працівникам Бюро до інформації, яка міститься в цій системі.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва. Визначено головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» Мінекономіки. Передбачено положення щодо строку розподілу Мінекономіки бюджетних коштів в розрізі напрямів використання бюджетних коштів в межах помісячного плану асигнувань для надання фінансової державної підтримки та покриття витрат Фонду за супроводження цієї підтримки, а також процедури перерахування бюджетних коштів через спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки у Казначействі на рахунок Фонду. Врегульовано перерахування Фондом бюджетних коштів, передбачених у 2024 році за бюджетною програмою «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» за заявками, які були прийняті у минулому бюджетному періоді, але не були профінансовані або профінансовані не в повному обсязі тощо.

- Затверджено, на виконання ЗУ «Про угоди про розподіл продукції», Порядок використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угоди про розподіл продукції (природного газу). Порядок визначає взаємовідносини між інвестором, Держгеонадрами, що є уповноваженим органом з питань реалізації угод про розподіл продукції, та дочірньою компанією «Газ України» акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», яка визначена уповноваженою особою на здійснення всіх дій з вуглеводнями у разі відбору належної державі Україна частки у прибуткових вуглеводнях в натуральній формі в рамках виконання укладених угод про розподіл вуглеводнів, в процесі реалізації частини виробленої продукції, розподіленої згідно з угодою про розподіл продукції (природного газу), що залишається у власності ю держави в натуральній формі. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 28.04.2000 N 741 «Про використання частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції».

- Внесено зміни до Правил дорожнього руху. Доповнено главу 5 «Інформаційно-вказівні знаки» розділу 33 «Дорожні знаки» Правил новим абзацом, який встановлює, що на знаках 5.57-5.60 можуть застосовуватись піктограми обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини, зображення яких визначаються ДСТУ 9114:2021. До інформаційно-вказівних знаків додано нові зображення знаків з застосуванням коричневого тла при позначенні обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини, а саме: 5.57 «Попередній покажчик напрямків», 5.58 «Попередній покажчик напрямку», 5.60 «Покажчик напрямків».

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів. Змінено, з метою приведення у відповідність до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік», назву програми «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» на «Протиепізоотичні заходи та участь у Всесвітній організації охорони здоров’я тварин (МЕБ)».

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти. Удосконалено формулу, за якою обчислюється обсяг бюджетних коштів, що одержує заклад вищої освіти, для пріоритезації залучення ним позабюджетних коштів на проведення наукових досліджень (коштів спеціального фонду). Врегульовано питання щодо можливості одержання фінансування у випадку реорганізації закладу вищої освіти, який за результатами державної атестації за одним або декількома науковими напрямами, віднесений до кваліфікаційної групи А та/або Б, у разі подання правонаступником до МОН підтвердження спроможності виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму. Встановлено обов’язок розміщення на офіційному веб-сайті МОН переліку обладнання, яке заклад вищої освіти планує закупити, модернізувати та відремонтувати за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 12.10.2022 N 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». Заборонено здійснювати закупівлі в учасників з Ісламської Республіки Іран та товарів з цієї країни. Визначено перелік продуктів харчування, закупівля яких буде здійснюватися замовниками в обовʼязковому порядку через електронний каталог, якщо вартість предмета закупівлі становить або перевищує 100 тис. грн. При цьому встановлено, що якщо закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі, або шляхом запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану.

- Затверджено, відповідно до частини десятої статті 10 ЗУ «Про національні меншини (спільноти) України», Методологію використання мов національних меншин (спільнот) України в населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот) України, або в яких такі особи складають значну частину населення. Методологія визначає такі сфери суспільного життя, в яких мови національних меншин (спільнот) України можуть використовуватися за рішенням сільської, селищної, міської ради: надання топографічної інформації, написання офіційних назв на табличках (вивісках) органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, комунікація з органами влади, надання публічних послуг, надання медичної допомоги,

поширення інформації для загального ознайомлення, надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю.

- Утворено Промислово-оборонний комітет України. Затверджено склад Промислово-оборонного комітету України та Положення про нього. Передбачено, що Комітет є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється для забезпечення узгоджених дій центральних органів виконавчої влади з питань виконання вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу завдань у сфері обороноздатності держави в частині задоволення потреб Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах правового режиму воєнного стану.

- Внесено зміни до Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Змінено граничні обсяги фінансової підтримки, що надається за результатами конкурсного відбору. Встановлено додаткові вимоги до учасників конкурсного відбору та уточнено критерії оцінки наукових, науково-технічних робіт і проектів.

- Внесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Передбачено під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного стану надання права територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки цілодобово: розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення; організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП); вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

- Утворено делегацію Уряду України для участі у 68-й сесії Комісії зі становища жінок, яка відбудеться 11-22 березня 2024 р. в м. Нью-Йорку (Сполучені Штати Америки), затверджено її склад.

- Схвалено проект Угоди між Урядом України і Урядом Мексиканських Сполучених Штатів про надання дозволу на виконання оплачуваної трудової діяльності членам сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ. Угода спрямована на надання членам сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ взаємного права здійснювати оплачувану трудову діяльність на території відповідно Мексиканських Сполучених Штатів та України згідно із законами та іншими нормативно-правовими актами приймаючої держави.

- Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоровʼя та Кіровоградської і Рівненської обласних рад щодо передачі цілісного майнового комплексу комунального закладу «Кіровоградське обласне бюро судово-медичної експертизи» та цілісного майнового комплексу комунального закладу «Обласне бюро судово-медичної експертизи Рівненської обласної ради» у державну власність з віднесенням їх до сфери управління зазначеного Міністерства.

- Затверджено план заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року. Визначено алгоритм моніторингу виконання плану державними органами.

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