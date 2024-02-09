В Жовтоводском городсуде Днепропетровской области избрали главу

Также собрание избрало следственных судей и судью, уполномоченного осуществлять уголовное производство в отношении несовершеннолетних.

В Жовтоводском городском суде Днепропетровской области состоялось собрание судей на повестку дня которого, в частности, был вынесен вопрос об избрании главы суда.

Так, в пресс-службе учреждения сообщили, что по результатам собрания судей главой Жовтоводского городского суда Днепропетровской области была избрана Павловская Инна Андреевна.

Кроме того, собранием также избрали следственных судей и судью, уполномоченного осуществлять уголовное производство в отношении несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что избран председатель Тячевского райсуда Закарпатской области.

Кроме того, избрали председателя Городоцкого райсуда Хмельницкой области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

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