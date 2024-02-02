Обрано голову Городоцького райсуду Хмельницької області

Головою суду було обрано суддю Сергія Шинкоренка.

У п’ятницю, 2 лютого, відбулися збори суддів Городоцького районного суду Хмельницької області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами таємного голосування суддів Городоцького районного суду Хмельницької області головою суду обрано суддю Шинкоренка Сергія Володимировича строком на три роки з 2 лютого 2024 року по 1 лютого 2027 року.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

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