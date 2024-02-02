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  1. В Україні

Нацбанк прогнозує скорочення обсягів міжнародної допомоги Україні: подробиці

15:13, 2 лютого 2024
Зниження обсягів фінансування призведе до скорочення міжнародних резервів, що негативно позначиться на показниках зовнішньої стійкості держави.
Нацбанк прогнозує скорочення обсягів міжнародної допомоги Україні: подробиці
Фото: unian.net
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Міжнародна допомога і надалі залишатиметься основним джерелом припливу капіталу в Україну, однак її обсяги будуть знижуватися. Про це йдеться у «Інфляційному звіті» НБУ (січень 2024 року).

«Незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, очікується, що її ритмічність буде відновлена в найближчі місяці. За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд доларів у вигляді зовнішніх кредитів і грантів», - йдеться у звіті Нацбанку.

Так, у міру очікуваного зниження безпекових ризиків у наступні роки Україна відновлюватиме здатність до самостійного фінансування власних потреб, тож обсяги офіційного зовнішнього фінансування поступово зменшуватимуться, зазначили в НБУ.

У 2024-2026 роках очікується залучення міжнародного фінансування в розмірі 37,4 млрд доларів, 25,1 млрд доларів та 12,6 млрд доларів.

В Нацбанку зазначили, що важливим є дотримання донорами домовленостей не лише щодо обсягів фінансування, а й щодо ритмічності таких надходжень, що забезпечуватиме щомісячне виконання всіх запланованих видатків бюджету.

«Наприкінці 2023 року - на початку 2024 року ритмічність цих надходжень втратилася та значно посилилася невизначеність щодо затвердження зовнішньої фінансової допомоги на поточний рік серед найбільших донорів. Ємність внутрішнього фінансового ринку є досить обмеженою і в разі подальшого затримання надходжень зовнішньої допомоги посилюватиметься загроза поновлення емісійного фінансування бюджету з боку НБУ», - йдеться в прогнозі.

За даними НБУ, зниження обсягів фінансування також призведе до скорочення міжнародних резервів, що негативно позначиться на показниках зовнішньої стійкості держави.

«Це погіршуватиме курсові та інфляційні очікування, а отже, вимагатиме від НБУ проведення жорсткішої монетарної політики, ніж передбачено базовим сценарієм», - вказали в НБУ.

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