Нацбанк прогнозирует сокращение объемов международной помощи Украине: подробности

Снижение объемов финансирования приведет к сокращению международных резервов, что негативно отразится на показателях внешней устойчивости государства.

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Международная помощь остается основным источником притока капитала в Украину, однако ее объемы будут снижаться. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ (январь 2024 года).

«Несмотря на задержки с поступлением международной помощи в начале года, ожидается, что ее ритмичность будет возобновлена в ближайшие месяцы. По базовому сценарию прогноза НБУ Украина в 2024 году получит около 37 млрд долларов в виде внешних кредитов и грантов», - говорится в отчете Нацбанка.

Так, по мере ожидаемого снижения рисков безопасности в последующие годы Украина будет восстанавливать способность к самостоятельному финансированию собственных потребностей, поэтому объемы официального внешнего финансирования будут постепенно уменьшаться, отметили в НБУ.

В 2024-2026 годах ожидается привлечение международного финансирования в размере 37,4 млрд. долларов, 25,1 млрд. долларов и 12,6 млрд. долларов.

В Нацбанке отметили, что важно соблюдение донорами договоренностей не только относительно объемов финансирования, но и ритмичности таких поступлений, что будет обеспечивать ежемесячное выполнение всех запланированных расходов бюджета.

«В конце 2023 года – начале 2024 года ритмичность этих поступлений потерялась и значительно усилилась неопределенность относительно утверждения внешней финансовой помощи на текущий год среди крупнейших доноров. Емкость внутреннего финансового рынка достаточно ограничена и в случае дальнейшего задержания поступлений внешней помощи будет усиливаться угроза возобновления эмиссионного финансирования бюджета со стороны НБУ», - говорится в прогнозе.

По данным НБУ, снижение объемов финансирования также приведет к сокращению международных резервов, что негативно отразится на показателях внешней устойчивости государства.

«Это будет ухудшать курсовые и инфляционные ожидания, а значит, потребовать от НБУ проведение более жесткой монетарной политики, чем предусмотрено базовым сценарием», - указали в НБУ.

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