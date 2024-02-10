Крупнейшая авиакомпания Швейцарии Swiss позволит бортпроводникам пирсинг и тату

Авиакомпания изменила требования к внешнему виду бортпроводников и пилотов, теперь татуировки перестали быть табу.

Источник фото: swiss.com

Крупнейшая авиакомпания Швейцарии Swiss упрощает требования к внешнему виду для бортпроводников на рабочем месте. Как пишет «Бабель», об этом сообщила швейцарская газета «Luzerner Zeitung».

Персоналу позволят пирсинг на лице и видимые татуировки, макияж для персонала обоих полов, отсутствие помады для стюардесс, макияж и лак для ногтей у мужчин, а также обувь на шнуровке с юбкой.

Перевозчик решил обновить устаревшие правила.

Газета пишет, что на решение авиакомпании повлияла статья местного журнала под названием «Гейша небес – униформа и сексизм», которая подвергла сомнению требования и правила для персонала пассажирских самолетов. Компания согласилась с тем, что некоторые нормы устарели.

Подобные изменения правил вводили и другие авиакомпании – airBaltic и Lufthansa разрешили татуировки, британская Virgin Atlantic убрала униформу для бортпроводников по полу, а Qantas и British Airways разрешили мужчинам макияж. В Украине стиль бортпроводников SkyUp в 2021 году тоже обновляла.

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