Украинцам могут разрешить не платить сбор в ПФУ при покупке жилья: Елена Шуляк рассказала детали

По словам депутатки, в близких планах – инициировать соответствующие изменения в законодательство об отмене этого сбора.

Источник фото: sluga-narodu.com

Украинцев, получающих государственные компенсации в рамках программы єВідновлення, могут освободить от необходимости платить сбор в Пенсионный фонд Украины. Как рассказала глава партии «Слуга Народа» и председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк на сегодняшний день компенсации через єВідновлення освобождены от налогообложения в рамках налога на доходы физических лиц, но, по словам народной депутатки, существуют определенные нарекания во время оформления недвижимости по соглашению купли-продажи, а именно из-за уплаты сбора 1% в Пенсионный фонд.

«Этот сбор по сути, не критический для наполнения ПФ, но все же отрицательно воспринимается гражданами, которые часто просто не имеют денег и не понимают, почему, если их жилье разрушает агрессор, а государство требует сбор», - пояснила Шуляк.

Поэтому, пояснила народная депутатка, в близких планах – инициировать соответствующие изменения в законодательство об отмене этого сбора.

«Важно, чтобы люди, совершающие сделки, касающиеся именно жилищных сертификатов, не платили этот 1% в Пенсионный фонд», - отметила она.

В то же время Шуляк объяснила, что речь идет не о продавце, который продает недвижимость в обмен на жилищный сертификат.

«Он обязательно должен уплатить и налоги, и военный сбор и тд. Впрочем, людей, которые сейчас остались без ничего, следует лишить дополнительных финансовых обременений. Так будет честно», – написала депутат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.