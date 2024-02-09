Окремим містам та населеним пунктам можуть надати статусу «вщент зруйнованих і непридатних до життя»

За словами Олени Шуляк, для цього треба пропрацювати механізм віднесення і критерії, за якими цей статус можна буде надати.

Джерело фото: ВВС

Голова партії «Слуга Народу» і голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк розповіла, що окремі міста та населені пункти можуть отримати статус «вщент зруйнованих і непридатних до життя».

«Необхідність надання окремим містам та населеним пунктам статусу «вщент зруйнованих і непридатних до життя» слушна і нагальна. Однак треба пропрацювати механізм віднесення і критерії, за якими цей статус може буде надати», - зазначила вона.

Водночас депутатка звернулася до усіх мешканців тимчасово окупованих територій і наголосила, що вони не залишились сам на сам зі своїм горем та руйнуваннями.

«Всі, хто втратив домівку через російські обстріли та агресію, повинні подати інформаційні повідомлення в Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Це перший і вкрай важливий крок, щоб держава знала і розуміла масштаби наслідків і готувала дієві механізми допомоги», - наголосила Шуляк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.