Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, - співбесіди з кандидатами на голову НАЗК

Крім того, Конкурсна комісія поцікавилася у прокурора САП Станіслава Броневицького, чому він не стоїть на військовому обліку у Києві, та чи стане на військовий облік його син, який навчається у США.

9 лютого Конкурсна комісія з відбору нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочала співбесіди з кандидатами на крісло очільника Агентства на предмет їх доброчесності.

Першим співбесіду проходив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький. У 2012-2013 роках він був старшим прокурором у транспортній прокуратурі Львівської області. Потім став адвокатом АО, але не просто адвокатом – а ще й, як раніше писала «Судово-юридична газета», директором детективного агентства. При цьому, судячи із сайту агентства, прокурор САП Броневицький на момент подачі документів досі вказувався директором детективного агентства і директором АО.

Отже, спочатку член Конкурсної комісії Тетяна Цувіна попросила кандидата прокоментувати наступне питання.

«У відповіді на запит Комісії Ви підтвердили, що балотувалися від Радикальної партії Олега Ляшка на виборах до Львівської обласної ради у 2015 році, втім заперечили, що Ви були членом цієї партії. Разом з тим, у даних, які надала ЦВК, було зазначено, що Ви все ж таки були членом партії?»

На це Броневицький зазначив: «Дійсно, я в 2015 балотувався. Разом із тим, я не був членом політичної сили на момент балотування, і не є ним сьогодні. Жодних відносин з політсилами я не підтримував»

Наступне питання стосувалося АО «Екс Юре» і детективного агентства «Спай».

«Стосовно АО Ви надали дані, що в 2020 році продали частку іншій особі. Чому Ви не зазначили про дохід, отриманий від продажу частки у Вашій декларації за 2020 рік?» - поцікавилися члени Комісії.

«Дійсно, після того, як я пройшов відбір до САП, я відчужував частку. Але я використовував при формування декларації інформацію з податкової бази. Оскільки ця сума абсолютно невеличка – 1000 грн, і я не вважав це доходом, тому зазначив виключно ті відомості, які офіційно знаходилися по мені у податковому блоці Податкової служби», - відповів прокурор САП.

«Стосовно ПП «Спай» Ви у поясненнях заперечили, що володіли корпоративними правами у цьому підприємстві, але були директором з 2013 по 2020 роки. Я Ви можете пояснити, чому у Ваших деклараціях за 2017 та 2018 роки вказано, що Ви є власником частки 50% у цьому підприємстві?» - запитали члени Комісії.

«Дійсно, була вказана ця інформація. Однак у декларації за 2020 рік я підняв протоколи збори учасників ПП та АО, де зазначено, що частка належала моєму батькові та третій особі. Тобто, корпоративними правами я не володів», - відповів він.

«У всіх деклараціях Ви вказуєте, що вартість Вашого майна та членів родини Вам невідома. Разом з тим, у правовстановлюючих документах щодо окремих об’єктів ця інформація є. В чому причина, чому Ви не зазначили ці суми у декларації?» - запитали Броневицького.

«Оскільки квартири набуті задовго до подачі декларації (одну мою дружина набула у власність, іншу я успадкував, також одну ми орендували, а потім приватизували), тому вартості я не знав, про що вказав у декларації», зазначив він.

Також питання виникло стосовно сина кандидата Михайла, який мешкає у США у гуртожитку школи. Однак кандидат не вказав цю інформацію у розділі «Нерухоме майно» в декларації.

На це Станіслав Броневицький підтвердив, що його син навчається у США. Однак, за його словами, син не надав інформацію про те, де саме знаходиться гуртожиток. Також кандидат послався на те, що у нього є ще час до 23 лютого, аби вказати адресу. Навчається син у США за кошт приймаючої сторони.

Також виникло питання про постановку сина Михайла на військовий облік – Броневицького спитали, чи планує він це зробити.

На це Станіслав Броневицький підкреслив, що його «син, безсумнівно, стане на військовий облік». Але прибути раніше літа до України він не зможе.

«Ви переїхали до Києва в 2020 році. Але Ви досі стоїте на військовому обліку у ТЦК у Львові. Чому Ви не ставали на облік за місцем проживання у Києві?» – поцікавилися члени Комісії.

На це кандидат сказав, що спілкувався з представниками військової адміністрації та повідомив їм про цей факт. І зареєстрований він у Львові.

Член Комісії Андрій Козлов задав питання стосовно квартири, яка є у кандидата, але якою начебто ніхто не користується протягом 10 років. «Тобто, фактично, Ви платите комунальні послуги, і ці квартири простоюють?», - уточнив Андрій Козлов.

«Так, таких квартир у мене дві. Ми сплачуємо орендну плату, декілька разів, або раз на місяць», зазначив Броневицький.

Також він пояснив, що одну квартиру не може здати в оренду, бо там треба робити ремонт, і у нього немає часу на організацію цього процесу.

Автор: Наталя Мамченко

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