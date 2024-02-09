14 200 грн за навчання без відвідування занять: на хабарі погорів заступник декана одного з сумських вишів

Підозрюваний з вересня 2023 року по лютий 2024 року отримував від студента кошти за безперешкодне навчання без відвідування занять.

У Сумах повідомили про підозру заступнику декана одного з навчальних закладів за фактом одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, попри те, що надання студентам індивідуальних графіків навчання не є платною послугою, а потребує лише документального підтвердження наявності відповідних підстав, підозрюваний з вересня 2023 року по лютий 2024 року отримував від студента кошти за безперешкодне навчання без відвідування занять, а також за позитивну здачу іспитів, заліків, модулів тощо.

«Усього за вказаний період студент передав заступнику декана 14 тис. 200 гривень за надання індивідуального графіку навчання», - сказано у повідомленні.

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