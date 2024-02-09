14 200 грн за обучение без посещения занятий: на взятке погорел заместитель декана одного из сумских вузов

Подозреваемый с сентября 2023 по февраль 2024 получал от студента средства за беспрепятственное обучение без посещения занятий.

В Сумах сообщили о подозрении заместителю декана одного из учебных заведений по факту получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, несмотря на то, что предоставление студентам индивидуальных графиков обучения не является платной услугой, а требует лишь документального подтверждения наличия соответствующих оснований, подозреваемый с сентября 2023 по февраль 2024 получал от студента средства за беспрепятственное обучение без посещения занятий, а также за положительную сдачу экзаменов, зачетов, модулей и т.п.

«Всего за указанный период студент передал заместителю декана 14 тыс. 200 гривен за предоставление индивидуального графика обучения», - говорится в сообщении.

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