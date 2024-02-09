Верховный суд США поставит точку в деле Трампа относительно баллотирования на пост Президента

Верховный суд США рассматривает апелляцию Трампа относительно его участия в выборах президента.

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Верховный суд США может отклонить попытку исключения Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента в 2024 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В декабре Верховный суд Колорадо решил запретить Трампу участвовать в выборах президента штата, после того как он признал свое участие в восстании, которое вызвало нападение на Капитолий США 6 января 2021 года с целью помешать сертификации результатов выборов, на которых победил Джо Байден в ноябре 2020 года. Трамп подал апелляцию, и Верховный суд США ускорил рассмотрение этого вопроса перед первичными выборами в Колорадо, запланированными на 5 марта.

Председатель судей Джон Робертс выразил опасения относительно возможных последствий такого решения, отметив, что это может вызвать серию репрессий в штатах по всей стране.

"Если позиция Колорадо будет поддержана, с другой стороны, несомненно, будет процедура дисквалификации", - сказал председатель судьи Джон Робертс, предполагая, что штаты по всей стране начнут серию репрессий. "Значительное количество штатов скажут: кем бы ни был кандидат от Демократической партии, вас изымают из голосования. А другие кандидаты от Республиканской партии, вы исключены из голосования".

По этому вопросу возникают разные мнения. Джейсон Мюррей, представляющий интересы шести республиканцев и независимых избирателей из Колорадо, которые подали иск о дисквалификации Трампа, считает, что такие ограничения никогда не применялись со времен Реконструкции, и что любые действия против Конституции являются чрезвычайными.

"Положение о дисквалификации не действует уже 150 лет. И это потому, что ничего подобного 6 января мы не видели со времен Реконструкции. Мятеж против Конституции - это нечто экстраординарное", - сказал он.

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