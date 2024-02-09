Отдельным городам и населенным пунктам могут предоставить статус «полностью разрушенных и непригодных к жизни»

По словам Елены Шуляк, для этого нужно проработать механизм отнесения и критерии, по которым этот статус можно будет предоставить.

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Глава партии «Слуга Народа» и председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала, что отдельные города и населенные пункты могут получить статус «полностью разрушенных и непригодных к жизни».

«Необходимость предоставления отдельным городам и населенным пунктам статуса «полностью разрушенных и непригодных к жизни» правильная и насущная. Однако нужно проработать механизм отнесения и критерии, по которым этот статус можно будет предоставить», - отметила она.

В то же время депутатка обратилась ко всем жителям временно оккупированных территорий и подчеркнула, что они не остались один на один со своим горем и разрушениями.

«Все, кто потерял дом из-за российских обстрелов и агрессии, должны подать информационные сообщения в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это первый и крайне важный шаг, чтобы государство знало и понимало масштабы последствий и готовило действенные механизмы помощи», - подчеркнула Шуляк.

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