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Лечение в стационаре – бесплатное: Радуцкий отреагировал на жалобы родственников военных

16:11, 10 февраля 2024
Михаил Радуцкий подчеркнул, что реабилитацию ветеран может проходить безвозмездно в более чем 400 медучреждениях, в том числе в частных.
Лечение в стационаре – бесплатное: Радуцкий отреагировал на жалобы родственников военных
Источник фото: Униан / Арсен Петров
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Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий подчеркнул, что лечение военных в стационаре и обеспечение лекарствами – бесплатно.

«За последнее время ко мне как к главе Комитета по вопросам здоровья нации обратились несколько родственников ветеранов с жалобами на то, что медики требуют деньги. По каждому такому случаю требую от руководителей больниц объяснений и жесткой реакции», – сообщил Радуцкий.

При этом он подчеркнул, что государство обеспечивает военных безвозмездными услугами. По его словам, раненые защитники могут лечиться не только в военных госпиталях, но и в гражданских медицинских учреждениях, имеющих договор с НСЗУ.

«Например, реабилитацию ветеран может проходить безвозмездно в более чем 400 медицинских учреждениях, в том числе в частных», - отметил глава Комитета.

Как пояснил Радуцкий, лечение в стационаре проходит по пакету «Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций». Для бесплатного лечения в стационаре необходимо направление от семейного или лечащего врача. Также медпомощь будет безвозмездной, когда ветерана доставила в больницу «скорая», или если он сам обратился за помощью в неотложном состоянии.

Лечение по стационарному пакету предусматривает следующие направления: кардиология, неврология, инфекционные болезни, пульмонология, гастроэнтерология, педиатрия.

Ветеран имеет право на следующие бесплатные услуги:

  • анализы (крови, мочи, тестирование на гепатиты, глюкоза в крови, холестерин и т.п.);
  • обследование (ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, рентген и др.);
  • обезболивание;
  • обеспечение лекарствами из Нацперечня основных лекарственных средств, а также лекарствами, закупленными Минздравом (Информацию о наличии препаратов в больнице можно узнать на сайте медучреждения, информационном стенде, у главного врача или на сайте eliky.in.ua);
  • интенсивная терапия;
  • питание.

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