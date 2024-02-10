Куди звернутися рідним зниклих безвісти у разі зміни слідчого, який розслідує провадження

Отримати інформацію можна самостійно.

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У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зазначають, що часто родичі зниклих безвісти не отримують або довго очікують повідомлення щодо зміни відомостей про слідчого, який розслідує кримінальне провадження стосовно зниклої безвісти особи.

Втім, отримати таку інформацію можна самостійно. Для цього необхідно звернутися за регіональними номерами телефонів. Вони вказані на інфографіці Мінреінтеграції.

«Функціоналом щодо зниклих безвісти опікується МВС. Ви можете звертатися на гарячу лінію Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, з понеділка до суботи з 09:00 до 18:00 за номером: 16-98», - сказано у повідомленні.

Також ми писали, куди звертатися, якщо військовослужбовець зник безвісти: поради для близьких.

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