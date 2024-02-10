Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розблокувала підписання закону про збір персональних даних українців у Реєстрі військовозобов’язаних та зберігання їх на закордонних серверах

Парламент виправив «помилки», які були допущені при прийнятті закону про цифровізацію військового обліку і збір чималої кількості персональних даних в єдиному Реєстрі військовозобов’язаних.

Батьків за ухилення від забезпечення навчання та виховання дітей будуть штрафувати від 850 грн

Верховна Рада проголосувала за основу законопроект про притягнення батьків до відповідальності за ухилення від навчання і виховання дітей.

Сергій Гупяк, який разом з Семеном Кривоносом був у трійці переможців конкурсу на директора НАБУ, бажає очолити НАЗК

Керівник слідчого відділу ТУ ДБР Сергій Гупяк у 2023 році дійшов до фіналу конкурсу на директора НАБУ – його кандидатуру направили на Кабмін, а цього разу він претендує на те, аби очолити НАЗК.

На голову НАЗК претендує представник Омбудсмена в місцях несвободи Віталій Нікулін

За 2023 рік Віталій Нікулін отримав 1 260 940 грн зарплати у Секретаріаті Уповноваженого, тобто, близько 105 тис. грн на місяць.

Осіб з паралічем кінцівок змусять пройти повторний медичний огляд, - які ризики містить законопроект про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію 10449 містить ознаки дискримінації осіб з інвалідністю.

  1. В Україні

Що робити споживачам у випадку надання неякісних комунальних послуг

17:10, 10 лютого 2024
Кабмін затвердив порядок здійснення перерахунку вартості комуналки за період її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.
Що робити споживачам у випадку надання неякісних комунальних послуг
Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України розповіли, що робити споживачам у разі надання неякісних комунальних послуг.

Так, Кабмін затвердив постанову щодо здійснення перерахунку вартості комуналки за період її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Зокрема, це стосується послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами.

Перерахунок вартості комунальних послуг здійснюється в разі:

  • зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їх тиску на вході в будинок;
  • зниження температури повітря у приміщеннях споживача (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);
  • перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;
  • невідповідності складу і якості гарячої та холодної води державним санітарним нормам і правилам;
  • недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів тощо.

Виконавець зобов’язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок згідно з вимогами цього Порядку, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Також у разі надходження від споживача акта-претензії та прийняття виконавцем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, перерахунок здійснюється протягом одного місяця починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог.

Перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу.

Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а у разі відсутності заборгованості – в оплату майбутніх платежів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кравчук
    Володимир Кравчук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Антон Геращенко
    Антон Геращенко
    Перший заступник міністра внутрішніх справ України у 2019-2021 рр.
  • Юрій Войтко
    Юрій Войтко
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Володимир Завальнюк
    Володимир Завальнюк
    проректор Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Марина Назарова
    Марина Назарова
    суддя Луганського апеляційного суду