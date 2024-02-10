Що робити споживачам у випадку надання неякісних комунальних послуг

Кабмін затвердив порядок здійснення перерахунку вартості комуналки за період її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

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У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України розповіли, що робити споживачам у разі надання неякісних комунальних послуг.

Так, Кабмін затвердив постанову щодо здійснення перерахунку вартості комуналки за період її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Зокрема, це стосується послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами.

Перерахунок вартості комунальних послуг здійснюється в разі:

зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їх тиску на вході в будинок;

зниження температури повітря у приміщеннях споживача (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);

перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

невідповідності складу і якості гарячої та холодної води державним санітарним нормам і правилам;

недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів тощо.

Виконавець зобов’язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок згідно з вимогами цього Порядку, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Також у разі надходження від споживача акта-претензії та прийняття виконавцем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, перерахунок здійснюється протягом одного місяця починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог.

Перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу.

Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а у разі відсутності заборгованості – в оплату майбутніх платежів.

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