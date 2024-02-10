Що робити споживачам у випадку надання неякісних комунальних послуг

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України розповіли, що робити споживачам у разі надання неякісних комунальних послуг.
Так, Кабмін затвердив постанову щодо здійснення перерахунку вартості комуналки за період її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Зокрема, це стосується послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами.
Перерахунок вартості комунальних послуг здійснюється в разі:
- зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їх тиску на вході в будинок;
- зниження температури повітря у приміщеннях споживача (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);
- перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;
- невідповідності складу і якості гарячої та холодної води державним санітарним нормам і правилам;
- недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів тощо.
Виконавець зобов’язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок згідно з вимогами цього Порядку, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.
Також у разі надходження від споживача акта-претензії та прийняття виконавцем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, перерахунок здійснюється протягом одного місяця починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог.
Перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу.
Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а у разі відсутності заборгованості – в оплату майбутніх платежів.
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