76% українців не святкуватимуть День святого Валентина цьогоріч – опитування

Лише 24% опитаних не пропускатимуть свято.

Джерело фото: Kelly Sikkema / Unsplash

День Святого Валентина цьогоріч не мають наміру святкувати 76% опитаних українців: із них 51% ніколи не святкували День закоханих, 25% вважають це недоречним у воєнний час.

Натомість майже чверть українців не пропускатиме свято: 21% завжди відзначали День святого Валентина, і цей рік не стане винятком, 3% респондентів святкуватимуть цьогоріч уперше.

Про це свідчать дані опитування, проведені Rakuten Viber серед своїх користувачів, пише «Інтефакс-Україна».

Як повідомляється, в опитуванні взяли участь понад 65 тисяч користувачів. Методика дослідження – анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група – 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.

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