В Киеве женщина вызвала полицию на похищение авто, но заплатит штраф

Инспекторы вынесли постановление на заявительницу.

В Патрульной полиции напомнили, что за заведомо ложный вызов спецслужб предусмотрена ответственность.

Так, на линию 112 позвонила взволнованная женщина и сообщила, что ее автомобиль угнали. Однако во время общения с прибывшими на место правоохранителями заявительница вспомнила, что, вероятно, оставила авто в другом месте.

Совместно с гражданкой инспекторы отправились по указанному ею адресу, где и обнаружили транспортное средство.

«На нарушительницу инспекторы вынесли постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КУоАП и провели с ней профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем», - отметили в полиции.

За заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады экстренной медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму 3400 гривен.

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