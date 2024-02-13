Избран председатель Сокирянского райсуда Черновицкой области

Главой суда стал Александр Ратушенко.

Избран председатель Сокирянского районного суда Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Так, согласно решению собрания судей №1 от 12 февраля 2024 года досрочно прекращены полномочия председателя суда Унгуряна Сергея Владимировича.

Путем тайного голосования собранием судей Сокирянского районного суда Черновицкой области председателем суда избран судья Ратушенко Александр Николаевич с 13 февраля 2024 года.

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