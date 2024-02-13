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Сенат США проголосував за припинення дебатів щодо законопроєкту про допомогу Україні

08:11, 13 лютого 2024
Зважаючи на припинення дебатів, фінальне голосування за цей законопроєкт може відбутися 14 лютого.
Сенат США проголосував за припинення дебатів щодо законопроєкту про допомогу Україні
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Сенатори Сполучених Штатів Америки ухвалили клопотання про припинення дебатів щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю.

«Про припинення дебатів по оновленому тексту законопроєкту HR 815 (Законодавчий інструмент Закону про Національну Безпеку 2024), яке було підтримано 66 сенаторами (при необхідних 60), проти проголосували 33 сенатори», — зазначила посол України у США Оксана Маркарова.

Законопроєкт передбачає виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі понад 95 млрд доларів, з яких 60.06 млрд доларів пропонується направити на підтримку України, а 14.1 млрд доларів — на допомогу Ізраїлю.

Зважаючи на припинення дебатів, фінальне голосування за цей законопроєкт може відбутися 14 лютого. У разі схвалення у Сенаті він надійде на розгляд Палати представників Конгресу США.

Раніше Cенат зробив ще крок до схвалення пакетного проєкту з допомогою для України.

Також Оксана Маркарова пояснила, як буде далі рухатися проєкт з допомогою Україні у Сенаті.

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