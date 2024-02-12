Депозити у гривні в Україні скоротилися: Данило Гетманцев пояснив, як це пов’язано із законопроектом про мобілізацію

Данило Гетманцев вважає, що відплив гривневих депозитів у січні пов'язаний із нормами законопроекту щодо мобілізації, які передбачають блокування банківських рахунків.

У січні 2024 року мав місце помітний відплив депозитів у гривні. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"За оперативними даними НБУ, у січні портфель кредитів резидентам у національній валюті майже не змінився: збільшився на +0,2% (+1,4 млрд. грн.) до 727,8 млрд. грн. При цьому гривневі кредити населенню зросли на 2,3%, а бізнесу навпаки зменшились на 0,7%. Кредитування, хоча й дещо пожвавилось у другій половині 2023 року, але за великим рахунком продовжує стагнувати. Про причини неодноразово говорив – не буду повторюватись", – розповів Гетманцев.

За його словами, більш відчутними були зміни у депозитній базі. Вклади у національній валюті скоротились на 3,2% або ("мінус" 51,3 млрд. грн) до 1577,1 млрд. грн. Це найбільші темпи і обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни. При цьому вклади бізнесу скоротились на 3,5% (32,5 млрд. грн.), населення – на 2,6% (18,8 млрд. грн.). Населення також скоротило свої валютні вклади на 2,1%, тоді як бізнес збільшив такі вклади на 3,2%.

Щодо депозитної бази, Гетманцев наголосив, що "жодної зради тут немає".

"По-перше, від початку війни депозити у гривні зросли більш ніж на 70% або на 650 млрд. грн. Банківська система є стійкою, дії НБУ як регулятора є ефективними, що трансформується у високий рівень довіри до банків.

По-друге, скорочення банківських вкладів у гривні у перший місяць року – це сезонне явище, пов’язане із піковими розрахунками у грудні. Зокрема, ця тенденція спостерігалась дев’ять з десяти останніх років. Хоча звісно для кожного року є своя специфіка, як це було наприклад на початку 2015 року або 2022 року", – пояснив він.

Гетманцев допустив, що певний негативний ефект міг бути пов'язаний із нормами законопроєкту №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку.

"Давид Арахамія вже відповів на це питання. Як голова профільного комітету можу ще раз це повторити, що норми законопроєкту, які передбачають блокування банківських рахунків не будуть підтримані", – наголосив він.

Гетманцев підкреслив, що стійка банківська система – це також наша зброя сьогодні і фундамент повоєнного відновлення.

Нагадаємо, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи законопроект щодо посилення мобілізації, який ухвалено в першому читанні, зазначив, що деякі норми точно не будуть підтримані Радою і будуть змінені. Він зазначив, що арештів рахунків ухилянтів "точно не буде", але буде інший примус.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект 10449 передбачає можливість застосовувати заходи впливу до ухилянтів у вигляді накладення арешту на кошти та інші цінності, обмеження у праві керувати авто тощо. Право ініціювати заходи впливу буде у ТЦК.

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