Депозиты в гривне в Украине сократились: Даниил Гетманцев объяснил, как это связано с законопроектом о мобилизации

Даниил Гетманцев считает, что отток гривневых депозитов в январе связан с нормами законопроекта по мобилизации, предусматривающими блокирование банковских счетов.

В январе 2024 года был заметный отток депозитов в гривне. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"По оперативным данным НБУ, в январе портфель кредитов резидентам в национальной валюте почти не изменился: увеличился на +0,2% (+1,4 млрд грн) до 727,8 млрд. грн. При этом гривневые кредиты населению выросли 2,3%, а бизнес наоборот уменьшились на 0,7%. Кредитование, хотя и несколько оживилось во второй половине 2023 года, но по большому счету продолжает стагнировать. О причинах неоднократно говорил - не буду повторяться", - рассказал Гетманцев.

По его словам, более ощутимы были изменения в депозитной базе. Вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или ("минус" 51,3 млрд. грн.) до 1577,1 млрд. грн. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны. При этом вклады бизнеса сократились на 3,5% (32,5 млрд грн), население – на 2,6% (18,8 млрд грн). Население также сократило свои валютные вклады на 2,1%, в то время как бизнес увеличил такие вклады на 3,2%.

Относительно депозитной базы, Гетманцев подчеркнул, что "никакой зрады здесь нет".

"Во-первых, с начала войны депозиты в гривне выросли более чем на 70% или на 650 млрд грн. Банковская система устойчива, действия НБУ как регулятора эффективны, что трансформируется в высокий уровень доверия к банкам.

Во-вторых, сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года – это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. В частности, эта тенденция наблюдалась девять из последних десяти лет. Хотя, конечно, для каждого года есть своя специфика, как это было например в начале 2015 года или 2022 года», – пояснил он.

Гетманцев допустил, что определенный негативный эффект мог быть связан с нормами законопроекта №10449 о военной службе, мобилизации и учете.

"Давид Арахамия уже ответил на этот вопрос. Как глава профильного комитета могу еще раз это повторить, что нормы законопроекта, предусматривающие блокирование банковских счетов, не будут поддержаны", - подчеркнул он.

Гетманцев подчеркнул, что устойчивая банковская система – это также наше оружие сегодня и фундамент послевоенного обновления.

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя уже принятый в первом чтении законопроект об усилении мобилизации, отметил, что некоторые нормы точно не будут поддержаны Радой и будут изменены. Он отметил, что арестов счетов уклонистов "точно не будет", но будет другое принуждение.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 10449 предусматривает возможность применять меры воздействия к уклонистам в виде наложения ареста на средства и другие ценности, ограничения в праве управлять автомобилем и т.д. Право инициировать меры воздействия будет у ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.