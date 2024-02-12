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«Система кримінальної юстиції на другому році війни безперервно функціонує, готова приймати виклики та достойно долати перешкоди об’єднаними зусиллями судової спільноти, органів системи правосуддя і міжнародних партнерів України», – голова Касаційного кримінального суду ВС Олександр Марчук.

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Оксана Маркарова пояснила, як буде далі рухатися проєкт з допомогою Україні у Сенаті

10:18, 12 лютого 2024
Сенат зробив наступний крок на шляху до прийняття законопроєкту HR 815 щодо міжнародної допомоги, який включає Україну.
Оксана Маркарова пояснила, як буде далі рухатися проєкт з допомогою Україні у Сенаті
Джерело фото: facebook.com/oksana.markarova
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У понеділок, 12 лютого, Сенат США може зробити наступний крок до схвалення великого пакетного проєкту з коштами на допомогу для України. Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

Посол пояснила, що Сенат зробив наступний крок на шляху до прийняття законопроєкту HR 815 щодо міжнародної допомоги, який включає Україну.

«67 сенаторів, при 60 необхідних, підтримали рішення про зупинення дебатів по заміні оригінального тексту законопроєкту HR 815 на текст, раніше запропонований сенатором П.Мюррей (Д), проти проголосували 27 сенаторів.

Наступним процедурним кроком є голосування за затвердження заміні тексту (потрібно 51 голос), яке може відбутися не раніше, аніж через 30 годин з моменту припинення дебатів, тобто не раніше понеділка 12.02.2024», - пояснила Маркарова.

Також вона зазначила, що перед голосуванням Сенат відхилив клопотання сенатора М.Лі (Р), який є прихильником ізоляціонізму, про перегляд рішення щодо розгляду HR 815, яке могло зупинити подальший розгляд. При необхідних 51, це рішення підтримало 40 сенаторів.

Наступне засідання заплановане на 12 лютого.

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