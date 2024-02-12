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  1. В мире

Оксана Маркарова объяснила, как дальше будет двигаться проект с помощью Украине в Сенате

10:18, 12 февраля 2024
Сенат сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта HR 815 о международной помощи, который включает Украину.
Оксана Маркарова объяснила, как дальше будет двигаться проект с помощью Украине в Сенате
Источник фото: facebook.com/oksana.markarova
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В понедельник, 12 февраля, Сенат США может сделать следующий шаг к одобрению большего пакетного проекта со средствами на помощь для Украины. Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Посол объяснила, что Сенат сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта HR 815 о международной помощи, который включает Украину.

«67 сенаторов, при 60 необходимых, поддержали решение об остановке дебатов по замене оригинального текста законопроекта HR 815 на текст, ранее предложенный сенатором П.Мюрреем (Д), против проголосовали 27 сенаторов.

Следующим процедурным шагом является голосование за утверждение замены текста (требуется 51 голос), которое может состояться не ранее чем через 30 часов с момента прекращения дебатов, то есть не раньше понедельника 12.02.2024», - пояснила Маркарова.

Также она отметила, что перед голосованием Сенат отклонил ходатайство сенатора М.Ли (Р), являющегося сторонником изоляционизма, о пересмотре решения по рассмотрению HR 815, которое могло остановить последующее рассмотрение. При необходимых 51, это решение поддержало 40 сенаторов.

Следующее заседание запланировано на 12 февраля.

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